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В Израиле предложили разместить арабские войска в Газе

Axios: министр обороны Израиля предложил разместить в Газе войска арабских стран

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Saeed Jaras/Global Look Press

Министр обороны Израиля Йоав Галант предложил разместить в Газе войска арабских стран. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

Предложение, по данным портала, прозвучало во время недавнего визита в Вашингтон. Галант предложил, что войска арабских стран региона могли бы сопровождать гуманитарные конвои и обеспечивать безопасность строящегося американцами порта.

Тем не менее в интервью порталу неназванный чиновник из одной из арабских стран, поддержавший идею Галанта, пояснил, что израильский глава минобороны неправильно понял позицию соседей Израиля. Арабские страны, как отмечается, не готовы направлять контингенты сейчас, во время боевых действий. Но ввод войск после перемирия для поддержания порядка кажется предпочтительным.

До этого стало известно, что Соединенные Штаты и Израиль могут обсудить операцию в Рафахе, на юге сектора Газа, до 1 апреля.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.

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