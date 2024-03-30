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США настаивают на обсуждении с Израилем операции в южной части сектора Газа

CNN: США и Израиль могут обсудить операцию в Рафахе до 1 апреля

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Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press

Соединенные Штаты и Израиль могут обсудить операцию в Рафахе, на юге сектора Газа, до 1 апреля. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что предложение перенести переговоры на другую дату поступили от израильской делегации, которая до этого объявила об отказе от переговоров.

Однако точная дата возможной встречи делегаций из США и Израиля пока не называется.

До этого вамглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Египта в Москве Назих Нагари выступили в поддержку резолюции СБ ООН с призывом о прекращении боевых действий в секторе Газа в священный для мусульман месяц Рамадан.

Весной 2024 года встал вопрос о продолжении наземной операции Израиля в Рафахе, где находятся около 1,5 млн палестинских беженцев со всего сектора. В Израиле заявили о намерении продолжать операцию даже после принятия резолюции СБ ООН с призывом о ее немедленном прекращении.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.

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