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Для Севморпути появилась новая угроза

Эксперт Степанов считает, что Норвегия может парализовать Севморпуть дронами

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Лулишов Соломон/РИА «Новости»

Норвегия может парализовать российский Северный морской путь подводными дронами. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук (ИЛА РАН) Александр Степанов.

Он пояснил, что речь идет о подводных дронах Hugin AUV, способных работать на расстоянии до 2200 км от базы и на глубине до 6 километров. Этого достаточно, чтобы проводить диверсии и атаки на инфраструктуру Севморпути.

«В частности, для парализации логистики Северного морского пути, для проведения атак на объекты портовой инфраструктуры, а также точечных атак в отношении атомного ледокольного флота и сопровождаемых ледоколами газовозов и других транспортных средств, которые перемещаются, доставляя продукцию энергокомплекса», — заявил Степанов.

Эти дроны производит фирмы Kongsberg и ее подразделения Kongsberg Defence and Aerospace.

До этого в Генеральной прокуратуре заявили о продвижении расследования взрывов на «Северном потоке».

Ранее французский политик назвал виновных в подрыве «Северных потоков».

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