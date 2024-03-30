Задержанные на Ставрополье террористы купили гвозди для начинки бомбы

В Ставропольском крае террористы хотели взорвать бомбу, начиненную гвоздями. Кадры с доказательством попытки создать взрывное устройство опубликовал «Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает РИА Новости.

На кадрах оперативной съемки видно, как трое подозреваемых, граждане одной из стран Центральной Азии, покупают в строительном магазине один килограмм гвоздей. На других кадрах, сделанных после задержания подозреваемых террористов, уже в их месте проживания были показаны компоненты для взрывчатки.

Предполагалось, что террористический акт должен был произойти в месте массового пребывания жителей Ставропольского края.

До этого Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила теракт в Ставропольском крае.

Накануне начальник Главного управления МВД России по Ставропольскому краю Андрей Мишагин сообщил, что в регионе сотрудники правоохранительных органов предотвратили 12 террористических актов за год.

Ранее глава Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Украина стоит за терактом в «Крокусе».