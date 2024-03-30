Кадыров показал кадры борьбы с диверсантами ВСУ

Российские подразделения из состава МВД успешно уничтожили украинских диверсантов в приграничье Белгородского направления. Видео в своем Telegram-канале опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Враг пытался скрыться в одном из заброшенных зданий, где намеревался оборудовать огневую позицию. Аэроразведка оперативно выявила их локацию, а артиллерия в свою очередь быстро ликвидировала противника», — пишет Кадыров.

Глава Чечни уточнил, что подразделением командовал начальник ОМВД России по Курчалоевскому району Рустам Агуев.

До этого губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на поселок Запесочье Погарского района Брянской области.

29 марта в Минобороны РФ сообщили, что за ночь российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 15 украинских снарядов над Белгородской областью. Речь идет о снарядах реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир».

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.