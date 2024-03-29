Итальянские истребители подняли в небо над Балтикой из-за российских самолетов

Истребители Eurofighter ВВС Италии, которые дислоцируются на авиабазе Мальборк в Польше, дважды поднимались в воздух за последние сутки. Об этом сообщает ANSA.

Как отмечает итальянское агентство, истребители зафиксировали нахождение российских самолетов над международными водами Балтийского моря.

Отмечается, что сигнал об обнаружении неизвестного самолета накануне 28 и 29 марта поступал из командного центра НАТО в Удеме на территории Германии. После получения сигнала в воздух были подняты самолеты Италии из оперативной группы четвертого авиакрыла. После распознания самолетов истребители вернулись на базу.

До этого сообщалось, что истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Германии были подняты в воздух из-за обнаружения российского военного самолета. По информации ВВС ФРГ, в понедельник, 18 марта, истребители сил быстрого реагирования были подняты из Лаге на севере Германии.

Ранее два истребителя Су-27 Вооруженных сил РФ подняли в воздух.