В Самаре задержали уклонявшихся от военного учета экс-мигрантов

Военные следователи Следственного комитета (СК) выявили в Самаре более 10 бывших мигрантов, уклонявшихся от воинского учета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военный следственный отдел СК России по Самарскому гарнизону.

«В ходе рейдового мероприятия выявлено более 10 лиц, подлежащих постановке на воинский учет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что они были направлены в военный комиссариат Самарской области для постановки на воинский учет, а также привлечены к административной ответственности по ст. 21.5 КоАП РФ.

Уточняется, что рейд по бывшим мигрантам был проведен 29 марта в Кировском районе Самары.

До этого начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил, что повышение верхней границы призывного возраста в России, которое начало действовать с января текущего года, положительно скажется на моральном климате воинских частей.

Ранее Генштаб отправил в запас достигших 27-летия призывников.