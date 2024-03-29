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ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию С-300 ВСУ

Минобороны: ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию С-300 ВСУ

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РИА Новости

Вооруженные силы РФ уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Отмечается, что была поражена живая сила и военная техника ВСУ в 131-м районе.

23 марта министерство обороны РФ сообщило об уничтожении двух установок С-300. По данным ведомства, также Вооруженные силы Украины потеряли радиолокационную станцию П-18 и радиолокатор подсвета и наблюдения. Сообщается, что за сутки боев украинской армии нанесли огневое поражение в 149 районах.

До этого сообщалось, что российские артиллерия и авиация уничтожили склады хранения боеприпасов и беспилотников Вооруженных сил Украины. Также были уничтожены четыре радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также одна станция радиоэлектронной борьбы.

Ранее Бербок призвала не дать России победить на Украине.

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