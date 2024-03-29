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Под Петербургом задержали мужчину, запустившего квадрокоптер рядом с заводом

Росгвардия сообщила о задержании оператора БПЛА рядом с заводом в Выборге

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Телеграм-канал Росгвардия. Северо-Западный округ

В Выборге сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который запускал квадрокоптер рядом с заводом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным силовиков, персонал судостроительного завода увидел, как над водой неподалеку от предприятия летает дрон. Работники сразу же нажали кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия прибыл наряд Росгвардии.

Рядом с одной из проходных завода сотрудники ведомства задержали 43-летнего оператора, который управлял квадрокоптером модели DJI Mavic 2 Pro L1P. При этом документов, которые разрешали бы ему запускать устройство в воздух, у него не было.

Мужчину доставили в территориальный отдел полиции для выяснения обстоятельств.

До этого жители подмосковного Раменского нашли на садовом участке квадрокоптер с примотанной коробкой. Дрон был на участке жительницы садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Жемчужина» в деревне Поповка. Женщина сразу вызвала экстренные службы — прибывшие саперы обнаружили, что на квадрокоптере нет взрывчатки.

Ранее на Курской АЭС доложили о состоянии станции на фоне атак украинских дронов.

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