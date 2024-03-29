Украине передали тела 121 погибшего военного. Об этом сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ) в Telegram.

Республике вернули 12 тел солдат, погибших в ЛНР, 107 из ДНР и двух военных с территории Запорожской области.

По данным КШППВ, тела военнослужащих вернули благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба с объединенным центром Службы безопасности, министерства внутренних дел Украины, Секретариата уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, Вооруженных сил страны, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и других ведомств.

Тела и останки украинских бойцов доставят в определенные государственные учреждения, а представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

После идентификации тел их передадут семьям для захоронения.

15 марта депутат Госдумы, представитель координационной группы по вопросам специальной военной операции Шамрат Саралиев сообщил, что Украина вернула России тела 69 погибших военных.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о потере 70% военнослужащих батальона за две недели.