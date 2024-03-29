В Швеции рассказали о поставке Украине истребителей

Власти Швеции продолжают обсуждать поставку Украине истребителей JAS Gripen, которую Стокгольм согласился рассмотреть при условии вступления в Североатлантический альянс (НАТО), сообщил министр обороны страны Пол Йонсон. Об этом пишет Kyiv Independent.

По его словам, обсуждения проходят в рамках «коалиции истребителей» — инициативы ряда стран Запада, направленной на помощь Украине в приобретении американских истребителей F-16.

Также Йонсон призвал европейские страны обеспечить боеприпасами Украину, которая испытывает острую нехватку снарядов на фоне заморозки помощи США из-за внутриполитических споров.

В 2023 году Стокгольм согласился передать Киеву свои истребители JAS Gripen при условии, если НАТО примет Швецию в свои ряды. Страна подала заявку в 2022 году на фоне украинского конфликта, однако Венгрия и Турция тогда не дали своего согласия на вступление в альянс скандинавского государства. Швеция официально присоединилась к НАТО 7 марта 2024 года.

До этого глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём раскритиковал НАТО за недостаточную помощь Украине.

Ранее стало известно, когда завершится военная интеграция Швеции в Североатлантический альянс.