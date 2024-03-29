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Сырский раскрыл причины увольнения Залужного с должности главкома ВСУ

Сырский заявил о веских причинах Зеленского снять Залужного с поста главкома ВСУ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский имел веские причины уволить Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). Такое мнение высказал его преемник, новый главком армии страны Александр Сырский, чьи слова передает локальная газета «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Эти причины — весомые», — утверждает военачальник.

По словам Сырского, у военнослужащих есть обязанность исполнять приказы, а не обсуждать их.

Он пришел к выводу, что, если у главы государства возникли предпосылки для совершения подобной кадровой перестановки, особенно в ходе активной фазы вооруженного конфликта, это свидетельствует о наличии основательных причин для данного решения.

В начале февраля Зеленский уволил Залужного с поста главнокомандующего украинской армией и назначил на эту должность генерала Сырского. Последний родился во Владимирской области и переехал на Украину в 1980-х, до назначения главкомом руководил сухопутными войсками ВСУ. Сырского с начала года прочили на пост главнокомандующего на фоне слухов об отставке Залужного, однако The Times писала, что он отказался от должности — как и другой претендент, руководитель военной разведки Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Ранее генерал ВСУ рассказал о работе Сырского.

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