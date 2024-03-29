Главком ВСУ назвал ситуацию для Украины сложной

Ситуация в зоне боевых действий для украинской армии по-прежнему остается сложной. Об этом заявил главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский, его цитирует агентство Укринформ.

«Ситуация на фронте сложная. Каждый день требует от наших военных максимального напряжения сил», — сказал он.

Ранее Александр Сырский на встрече с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром попросил для ВСУ боеприпасы и системы противовоздушной обороны (ПВО). Сырский отмечал, что он проинформировал Бауэра о ситуации на фронте.

Также главком ВСУ сообщал, что провел переговоры с начальником объединенного штаба вооруженных сил Франции Тьери Бюркаром. Сырский отмечал, что проинформировал французского коллегу о ситуации на поле боя.

19 марта Сырский назвал развитие беспилотных систем приоритетом на посту главкома ВСУ.

Ранее Сырский назвал сложной ситуацию на фронте и предупредил о риске продвижения российских войск.