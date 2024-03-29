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В РФ упростили порядок присвоения статуса ветерана

Кабмин РФ упростил порядок присвоения статуса ветерана боевых действий

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Максим Богодвид/РИА Новости

Правительство РФ упростило порядок присвоения статуса ветерана боевых действий. Соответствующее постановление было принято премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и опубликовано на сайте правительства.

Получение статуса ветерана облегчено «для граждан, находившихся в составе организаций, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооружённые силы России в ходе спецоперации на Украине, а также на территориях Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года, Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года».

Постановление было направлено в основном на участников СВО, утративших из-за боевых действий контракты «с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на вооруженные силы» или не оформивших такие контракты должным образом. Теперь для получения статуса ветерана им достаточно предъявить документы, подтверждающие ранения, травмы или контузии и/или документы о награждении.

До этого стало известно о внедрении электронных удостоверений ветерана боевых действий для участников СВО.

Ранее более 300 тыс. участников СВО получили статус ветерана боевых действий.

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Операция на Украине
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