Российские истребители Су-34 ударили по командному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар нанесли при помощи неуправляемых авиационных бомб ФАБ-500, в которые встроен универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК).

Когда пилоты самолетов получили данные об уничтожении целей, они вернулись на аэродром вылета, заключили в МО РФ.

Накануне Российские войска при помощи беспилотника «Герань» нанесли удар по железнодорожному составу с вооружением и боеприпасами для Вооруженных сил Украины в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

До этого военный эксперт, офицер спецназа ДНР в запасе Александр Матюшин заявлял, что удары Воздушно-космических сил (ВКС) России по объектам критической инфраструктуры Украины позволяют говорить о новом уровне стратегических бомбардировок.

Ранее на Украине заявили о выходе из строя ключевых предприятий после ударов ВС РФ.