В Генштабе оценили повышение верхней границы призывного возраста в России

Повышение верхней границы призывного возраста в России, которое начало действовать с января текущего года, положительно скажется на моральном климате воинских частей. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, ситуация улучшится, так как в войска придут граждане, которые гарантированно имеют профессиональное образование и жизненный опыт.

Осенний призыв в 2024 году пройдет по новым правилам — с учетом повышения призывного возраста. Бурдинский заверил, что срочников не будут привлекать к участию в военной операции на Украине. Призывники, достигшие 27 лет до 1 января 2024 года и состоявшие на воинском учете, были сняты с учета и переданы в запас, в соответствии с законом о повышении верхнего возрастного порога для призыва (до 30 лет). Весенняя призывная кампания пройдет с 1 апреля по 15 июля. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин подписал закон о повышении призывного возраста.