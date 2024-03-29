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В Генштабе оценили повышение верхней границы призывного возраста в России

Бурдинский: повышение возраста призыва скажется на моральном климате частей

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Alexey Pavlishak/Reuters

Повышение верхней границы призывного возраста в России, которое начало действовать с января текущего года, положительно скажется на моральном климате воинских частей. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, ситуация улучшится, так как в войска придут граждане, которые гарантированно имеют профессиональное образование и жизненный опыт.

Осенний призыв в 2024 году пройдет по новым правилам — с учетом повышения призывного возраста. Бурдинский заверил, что срочников не будут привлекать к участию в военной операции на Украине. Призывники, достигшие 27 лет до 1 января 2024 года и состоявшие на воинском учете, были сняты с учета и переданы в запас, в соответствии с законом о повышении верхнего возрастного порога для призыва (до 30 лет). Весенняя призывная кампания пройдет с 1 апреля по 15 июля. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин подписал закон о повышении призывного возраста.

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