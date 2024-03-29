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В Норвегии подняли вопрос о расследовании применения Украиной противопехотных мин

В парламенте Норвегии был поднят вопрос о применении Киевом противопехотных мин

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РИА «Новости»

Член парламента Норвегии Ингрид Фискаа отправила обращение к правительству с просьбой разъяснить, было ли проведено расследование применения Украиной противопехотных мин. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на письмо к главе норвежского МИД Эспену Барту Эйде.

Еще в прошлом году правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) заявила, что Киев использует в конфликте противопехотные мины. Фискаа напомнила, что Норвегия является членом комитета по контролю за соблюдением Конвенции о запрете противопехотных мин. Парламентарий добавила, что по факту сообщения от правозащитной организации Осло потребовал у Украины доклад по этому вопросу. Это произошло летом прошлого года.

Тем не менее до сих пор нет информации, что Киев действительно инициировал соответствующую проверку, указала представительница Норвегии.

В связи с этим парламентарий просит главу МИД Норвегии разъяснить, каков статус расследования по этому вопросу.

«Может ли министр иностранных дел ответить, заявила ли Украина, что будет расследовать утверждения о том, что она использовала противопехотные мины, и обратится ли правительство с этим вопросом к Украине?» — задала вопрос Фискаа.

ООН уже обвиняла Украину в использовании запрещенных пехотных мин. Речь идет о правилах Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, которую Киев ратифицировал в 2005 году. ВСУ подозревают в использовании снарядов во время боев в Изюме в 2022 году.

Ранее в Госдуме приняли обращение к ООН по Украине.

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