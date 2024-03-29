Пленный солдат ВСУ рассказал о том, как выжить в горящей бронемашине

Пленный украинcкий военнослужащий по имени Анатолий Прокунин заявил, что смог выжить при атаке российского танка по боевой машине пехоты M2 Bradley, поставленной Украине из США. Его историю передало РИА Новости.

«У меня был первый выход. Нас на «Брэдли» вывезли за Работино под Новопокровку. И как только рампа открылась, только мы выбежали, а я выбегал предпоследний, танковый обстрел был, и снаряд угодил прямо в «Брэдли». Ну, меня контузило жестко и осколок в голову залетел, а товарища с позывным «Мех» разорвало», — рассказал Прокунин.

Он добавил, что после ранения и отпуска воевать ему расхотелось, и он дезертировал. Однако патрули украинских спецслужб нашли Прокунина и вернули на фронт. Там он попал в плен российской армии.

До этого украинский пленный раскритиковал командование Вооруженных сил Украины.

Он отметил, что в украинской армии раненые бойцы не получают полноценную медицинскую помощь и вынуждены лечиться в холодных окопах.

Ранее украинский пленный рассказал про схему отъема денег у рядовых солдат ВСУ.