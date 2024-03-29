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Дроны «Джокер» заставили сдаться в плен роту ВСУ

Разработчик Кузякин: российские FPV-дроны «Джокер» заставили сдаться роту ВСУ

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Reuters

Российские FPV-дроны «Джокер» вынудили сдаться в плен роту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил гендиректор компании-разработчика этих БПЛА «Центр комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин, слова которого передает РИА Новости.

«Наверное, уже никто не сможет повторить этот «рекорд». Это был не Bradley, не Humvee и даже не Leopard-2, а сразу 60 солдат ВСУ, которые были вынуждены сдаться в плен, увидев воочию, что значит массовое применение FPV дронов», — заявил Кузякин.

Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции на Украине российские войска начали применять дрон «Джокер», взрывающийся при захвате противником.

Одной из особенностей беспилотника является драйвер электродетонатора — устройство не позволяет противнику, который захватил дрон, обезвредить или перепрошить БПЛА под собственные нужды.

До этого стало известно, что в российской армии появятся мобильные установки противовоздушной обороны, заточенные на борьбу против дронов, — это будут скорострельные пушки и крупнокалиберные пулеметы.

Ранее в США предрекли потерю Украиной еще четырех областей.

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Операция на Украине
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