Четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА), принадлежащих мятежникам-хуситам из движения «Ансар Аллах» в Йемене, были уничтожены военными США. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Военная операция была проведена в период с 18:00 до 22:56 по местному времени 27 марта в Сане.

Центральное командование отметило, что данные БПЛА были направлены на корабль коалиции и американский военный корабль. Информации о повреждениях судов не поступало.

23 марта британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена.

17 марта UKMTO при британских военно-морских силах сообщило, что получило информацию о нападении на судно. Это произошло в 150 км к востоку от йеменского порта Адена. Власти начали расследование. Инцидент классифицируется как нападение. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.

До этого член политбюро движения «Ансар Аллах» Али аль-Кахум заявил о своем желании утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря и разрушить концепцию однополярного мира.

Ранее хуситы сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты.