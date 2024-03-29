Ветеран спецслужб России считает, что в теракте в «Крокусе» замешаны британцы

К теракту в концертном комплексе «Крокус Сити Холл», который унес жизни почти 150 человек, причастны англосаксы. Об этом РИА Новости заявил генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов.

«Моя точка зрения такова — во всем, что сегодня носит антироссийский характер, присутствуют американцы и британцы. Это многолетняя «спайка». К этому надо относиться как к аксиоме», — считает Михайлов.

Ветеран спецслужб отметил, что США и Великобритания могли завербовать через Telegram-канал, принадлежащий афганскому крылу «Исламского государства» (организация запрещена в России), исполнителей террористического акта.

До этого Следственный комитет России получил данные о поступлении значительных денежных сумм с Украины исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле».

Деньги, в числе которых была и криптовалюта, фигуранты активно тратили на подготовку преступления.

Ранее генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла».