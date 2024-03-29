Бывший соратник Трампа боится, что тот выведет США из НАТО

В том случае, если экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах, США могут покинуть Североатлантический альянс (НАТО). Об этом газете Le Figaro заявил бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

«Мне кажется, что с большой вероятностью он выйдет из НАТО в случае переизбрания. Когда у него появляется идея, Трамп к ней возвращается снова и снова, потом забывает, но в конечном счете вспоминает и действует. Многие считают, что это просто инструмент для переговоров, но я так не думаю», — утверждает Болтон.

Он напомнил, что в 2018 году Трамп уже рассматривал возможность для Вашингтона покинуть альянс, что вызывало страх у европейских союзников Соединенных Штатов.

До этого главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев заявил, что в случае, если президентом США станет Дональд Трамп, он покажет свое истинное лицо, перевернув политику в отношении Украины и НАТО.

Ранее Байден заявил, что Трамп хочет стать диктатором в случае победы на выборах главы государства в ноябре.