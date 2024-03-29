Срочников весеннего призыва не будут привлекать к участию в спецоперации

Призывники, которые отправятся проходить срочную службу во время предстоящего весеннего призыва, не будут принимать участие в специальной военной операции на Украине. Об этом газете «Красная звезда» заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил России.

«Хочу успокоить призывников и их родителей, — знаю, эта тема часто обсуждается сегодня — срок службы по призыву остается неизменным. Как и ранее, он составит один год. Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут», — заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления генерал-полковник Евгений Бурдинский.

По словам генерала, отправка так называемого молодого пополнения в части начнется 15 апреля.

Весенний призыв в Вооруженные силы России начнется в последние дни марта и продлится 3,5 месяца, до 15 июля.

До этого Генштаб заверил, что завершающие службу этой весной срочники будут своевременно уволены.

Ранее стало известно, что изменится в весенний призыв в армию в 2024 году.