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Повторное заседание СБ ООН по годовщине бомбардировки Югославии было сорвано

Полянский: Запад вновь сорвал заседание СБ по годовщине бомбардировки Югославии

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Global Look Press

Страны Запада вновь сорвали заседание Совета Безопасности ООН по годовщине бомбардировки Югославии. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

«Франция, Великобритания и США пожертвовали ей ради своего корыстного интереса — любыми средствами не допустить обсуждения на этой площадке вопроса о нелегитимной агрессии НАТО против суверенного государства Югославии», — заявил Полянский.

Он отметил, что члены Совбеза ООН из числа стран Запада фактически отказались выполнять собственные обязательства и собственный мандат. При этом Полянский отметил, что процедурные манипуляции могут позволить Западу сорвать одно или два заседания Совбеза, но не смогут заставить всех забыть агрессию НАТО против Югославии.

До этого первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США не могут рассказывать другим странам, как им следует поступать, после того, как их делегаты назвали необязательными для исполнения решения Совбеза ООН.

Ранее в ООН рассказали о пытках российских пленных на Украине.

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