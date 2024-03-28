Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS заявил, что Киеву необходимо получить от США 5-7 зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

«Пять-семь систем ПВО Patriot от США защитят индустриальные платформы на Украине», — сказал президент.

Он добавил, что Украина может проиграть в конфликте, если не получит помощи Вашингтона, так как у ВСУ уже почти не осталось артиллерии. Также он заявил о неготовности ВСУ к обороне в случае крупного российского наступления.

27 марта конгрессмен-республиканец от штата Теннесси Энди Оглс заявил в эфире телеканала Fox Business, что Соединенные Штаты не окажут помощь Киеву, пока не обезопасят свои границы.

Ранее в Британии предрекли изменение новых границ Украины.