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Зеленский рассказал, сколько Украине требуется американских ЗРК Patriot

Зеленский: Украине необходимо пять-семь американских ЗРК Patriot

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Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS заявил, что Киеву необходимо получить от США 5-7 зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

«Пять-семь систем ПВО Patriot от США защитят индустриальные платформы на Украине», — сказал президент.

Он добавил, что Украина может проиграть в конфликте, если не получит помощи Вашингтона, так как у ВСУ уже почти не осталось артиллерии. Также он заявил о неготовности ВСУ к обороне в случае крупного российского наступления.

27 марта конгрессмен-республиканец от штата Теннесси Энди Оглс заявил в эфире телеканала Fox Business, что Соединенные Штаты не окажут помощь Киеву, пока не обезопасят свои границы.

Ранее в Британии предрекли изменение новых границ Украины.

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