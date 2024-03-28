Военный эксперт рассказал, чем будет полезна для ВС РФ трофейная БМП Marder

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с газетой «Известия» заявил, что боевая машина пехоты (БМП) Marder, которая стала трофеем российских военных, является устаревшей моделью, но ее можно изучить.

«Этот трофей, безусловно, важен, он будет выставлен в подмосковном парке «Патриот». Однако думаю, что это модернизированная Marder, так как эти боевые машины существуют еще с 70-х годов прошлого века», — сказал эксперт.

26 марта сообщалось, что военнослужащие 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск эвакуировали на Авдеевском направлении первую трофейную БМП Marder, которую передала Германия украинской стороне.

28 марта стало известно, что Германия передаст Украине новый пакет военной помощи, в который вошли танки, БТР, беспилотники, снаряды и запчасти.

Ранее военнопленный ВСУ раскритиковал немецкую БМП Marder.