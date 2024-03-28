Кабмин Финляндии заявил, что соглашение с США по обороне ограничит суверенитет страны

Рабочая группа финского правительства дала оценку Соглашения о сотрудничестве в области обороны (DCA) с США. По мнению членов группы, документ ограничит суверенитет Финляндии, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД республики.

Рабочая группа оценила такие аспекты договора, как въезд и передвижение американских войск в Финляндии, доступ иностранных военных к объектам и территориям Сил обороны, предоставленным для совместной работы.

В четверг, 28 марта, правительство Финляндии представило текст сообщения для комментариев общественности. Отмечается, что для принятия документа потребуется большинство в две трети голосов депутатов парламента.

18 декабря 2023 года Соединенные Штаты Америки и Финляндия подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области обороны.

В марте этого года минобороны Финляндии подписало контракт с США на поставку авиабомб JDAM и SDB-I. В оборонном ведомстве отметили, что сумма контракта превышает $96 млн.

Ранее в Финляндии назвали РФ «наиболее серьезной угрозой».