Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генерал ВСУ назвал причины тяжелого положения Украины

Генерал ВСУ Кривонос: Украина оказалась в тяжелой ситуации из-за ложных обещаний

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украина оказалась в тяжелом положении на фронте из-за разрушительной информационной политики властей. Об этом заявил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос, пишет РИА Новости.

«Нас начали убаюкивать в теплой воде и рассказывать, что мы уже практически победили и воюем вообще против какого-то недогосударства», — заявил генерал.

Он отметил, что из-за расхождения ожиданий и реальности большинство граждан страны оказались деморализованы и неспособны эффективно участвовать в конфликте.

До этого украинский военнопленный рассказал, что руководство ВСУ не думает о солдатах — командиров интересует лишь то, как отправить своих детей за границу. Военный признался, что не хотел воевать, но был мобилизован и насильно отправлен в Авдеевку. Когда он заявил командирам, что отказывается участвовать в боевых действиях, то те его избили. В итоге солдат пробыл на передовой 21 день и сбежал, чтобы сдаться российским военным.

Ранее в Британии предрекли изменение новых границ Украины.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами