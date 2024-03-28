Украина оказалась в тяжелом положении на фронте из-за разрушительной информационной политики властей. Об этом заявил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос, пишет РИА Новости.

«Нас начали убаюкивать в теплой воде и рассказывать, что мы уже практически победили и воюем вообще против какого-то недогосударства», — заявил генерал.

Он отметил, что из-за расхождения ожиданий и реальности большинство граждан страны оказались деморализованы и неспособны эффективно участвовать в конфликте.

До этого украинский военнопленный рассказал, что руководство ВСУ не думает о солдатах — командиров интересует лишь то, как отправить своих детей за границу. Военный признался, что не хотел воевать, но был мобилизован и насильно отправлен в Авдеевку. Когда он заявил командирам, что отказывается участвовать в боевых действиях, то те его избили. В итоге солдат пробыл на передовой 21 день и сбежал, чтобы сдаться российским военным.

Ранее в Британии предрекли изменение новых границ Украины.