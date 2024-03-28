Украинский легион «Свобода России»* заявил о гибели перебежчика

В украинском легионе «Свобода России» (организация запрещена в России) сообщили о смерти россиянина с сирийскими корнями Дани Акеля. Соответствующее заявление было опубликовано в социальных сетях организации.

«Ты отдал самое главное — свою жизнь», — говорится в сообщении. После начала конфликта Акель перешел на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Акель родился в России в 1998 году. После развода родителей он перебрался с отцом в Сирию, в город Алеппо.

В начале 2010-х годов, незадолго до начала гражданской войны в Сирии, Акель вернулся в Москву. В российской столице он получил высшее образование на философском факультете РГГУ.

Точные данные о месте и обстоятельства гибели Акеля не приводятся. По неофициальной информации, он погиб во время одного из рейдов у границ Белгородской области.

26 марта житель Ессентуков стал фигурантом уголовного дела о сотрудничестве с иностранным государством. В ведомстве сообщили, что в феврале 2023 года он установил связь с членом организации «Свобода России».

Согласно версии силовиков, фигурант по заданию куратора успел закупить компоненты для изготовления зажигательной смеси, но не осуществил задуманное, так как его задержали сотрудники УФСБ.

В середине марта жителя Ростовской области заподозрили в работе на спецслужбы Украины. Он тайно общался с представителем СБУ и помогал собирать разведданные.

Ранее для Украины создали «коалицию бронетехники».