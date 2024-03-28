В Херсонской области задержали украинского диверсанта с американскими минами

Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области украинца с двумя американскими минами, который планировал совершить диверсионно-террористические акты на территории региона. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ходе проведения обыска по месту жительства подозреваемого изъято одно самодельное взрывное устройство и две противопехотные мины производства США (M18A1 «Клеймор»), доработанные под дистанционный подрыв, а также средства их инициирования», — сообщили в региональном управлении ФСБ РФ.

Выяснилось, что в августе 2022 года злоумышленника завербовал сотрудник Главного управления разведки минобороны Украины, который и обучил его минно-взрывному делу. Задержанный планировал совершить теракты в отношении местных чиновников, правоохранителей и военных.

В отношении правонарушителя возбуждены несколько уголовных дел по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Мужчина арестован.

До этого в Белгородской области арестовали подозреваемого в подготовке терактов против военных.

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