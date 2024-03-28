Российские военные нанесли поражение двум бригадам ВСУ на одном из направлений

Российские военнослужащие за минувшие сутки нанесли поражение двум бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении, потери противника составили до 40 солдат. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины и 121-й бригады теробороны в районах Работино в Запорожской области и Михайловка в Херсонской области», — отметили в ведомстве.

Кроме того, украинская армия лишилась трех боевых бронемашин, в том числе бронетранспортера М113 американского производства.

Также российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении еще одного танка Abrams на Авдеевском направлении. По информации Минобороны, кроме танка Abrams украинские войска потеряли еще два танка, а также две боевые машины пехоты, девять автомобилей, две гаубицы М777, два орудия Д-30 и до 95-ти военных.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».