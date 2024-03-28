В «Талибане»* сообщили, где могут находиться террористы «Вилаят Хорасан»

Террористы группировки «Вилаят Хорасан» (крыло «Исламского государства» (организация запрещена в России) в Афганистане) скрываются в странах Центральной Азии. Об этом заявил глава политического офиса «Талибана» (организация запрещена в России) в Катаре Сухейль Шахин РИА Новости.

«Возможно, некоторые члены «Хорасана» и есть (в Афганистане – «Газета.Ru»), но вы же знаете, что Хорасан — это не только Афганистан, он также включает Пакистан, Индию, Иран, Центральную Азию...» — сказал Шахин.

По его словам, в настоящее время боевики группировки скрываются за пределами Афганистана и они не все являются гражданами этой страны.

Талибы решительно настроены бороться с «Вилаят Хорасан», чтобы полностью избавиться от ее присутствия в Афганистане, добавил он.

До этого РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что напавшие на «Крокус Сити Холл» террористы были завербованы через Telegram-канал «Садои Хуросон» («Голос Хорасана»), принадлежащий афганскому крылу ИГ.

Ранее в Калужской области ликвидировали двух боевиков из Казахстана, состоявших в ячейке «Вилаят Хорасан».