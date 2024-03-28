Российские средства ПВО нейтрализовали 131 беспилотник ВСУ за сутки

За прошедшие сутки российские силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 26 украинских снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и Vampire производства США и Чехии соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

«Сбито 26 реактивных снарядов <...> HIMARS <...> и «Vampire», — указывается в сводке.

Согласно информации ведомства, Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали 131 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

В общей сложности с начала специальной военной операции (СВО) российская армия уничтожила 17 483 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), отмечается в отчете.

До этого глава пророссийской Харьковской администрации Виталий Ганчев заявлял, что ВСУ скопили большое количество техники и боеприпасов стран Запада у Харьковской области. По его словам, армия Украины возводит фортификационные сооружения на территории региона.

Ранее над Белгородской областью сбили два беспилотника Украины.