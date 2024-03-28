Над Белгородской областью сбили два беспилотника Украины

Российские военные уничтожили над территорией Белгородской области два беспилотника, которые запустили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

По данным ведомства, средства ПВО сбили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) 28 марта около 12.30 мск.

«Пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — добавили в министерстве.

При этом в Минобороны уточнили, что дроны были идентифицированы и уничтожены дежурными средствами ПВО, расположенными в Белгородской области.

Белгород и одноименная область регулярно подвергается обстрелам и атака беспилотников со стороны ВСУ. Российский регион граничит с Харьковской областью Украины.

Помимо дронов, системы ПВО в регионе регулярно уничтожают снаряды чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire, или «Вампир». По данным российского военного ведомства, комплексы ракетного вооружения находятся на территории Украины.

Также с середины марта на границе с Белгородской областью диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) регулярно проводили атаки с целью войти на территорию России. В Минобороны отмечали, что ДРГ пользовались активной поддержкой Киева.

Ранее было опубликовано видео уничтожения украинской ДРГ у границ с Белгородской областью.