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ВСУ обстреляли город Шебекино, повреждена линия электропередачи

МЧС Белгородской области сообщило об обстреле ВСУ города Шебекино

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Вооруженные силы Украины подвергли обстрелу город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в Telegram-канале.

В ведомстве призвали жителей Шебекино незамедлительно спуститься в укрытия, в подвал. Это же сообщение опубликовала и мэрия Белгорода.

Глава региона Вячеслав Гладков подтвердил факт обстрела и уточнил, что при обстреле была повреждена линия электропередачи. Среди людей пострадавших нет. По его словам, часть снарядов упала на окраине Шебекино.

Помимо этого, губернатор сообщил, что на подлете к Белгороду системами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты два украинских беспилотника самолетного типа. По предварительным данным, никто не пострадал. При этом в результате отражения воздушной атаки в Таврово осколком был поврежден сарай.

Ранее росгвардейцы помогли уничтожить обстреливавшую Белгород РСЗО Vampire.

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Обстрелы Белгородской области
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