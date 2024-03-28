Киев потратит $40 млн на строительство оборонительных рубежей на границе с РФ

Власти Украины увеличили в пять раз оборонный бюджет Черниговской области, которая граничит с Белоруссией и Россией. Об этом сообщает издание Financial Times, ссылаясь на украинских чиновников.

В этом году Черниговская область получила на строительство фортификационных сооружений $40 млн, что в пять раз больше, чем в 2023 году, когда оборонный бюджет региона составлял $7,6 млн.

По данным издания, на севере страны идет активное возведение оборонительных рубежей с использованием инженерной техники и бетонных противотанковых заграждений. Руководство Вооруженных сил Украины опасается, что с этого направления армия России может атаковать.

В статье отмечается, что строительство первой очереди укреплений будет завершено к концу весны.

До этого издание Politico сообщало, что Украине не хватает мин для строительства новых оборонительных рубежей и военнослужащих для защиты этих позиций.

Ранее ВСУ сравнили свои укрепления с Великой Китайской стеной.