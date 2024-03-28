Подполье на Украине заявило об уничтожении боевиков РДК* в Харькове

Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили в Харькове около 50 украинских боевиков, среди которых были члены «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«В числе уничтоженных боевики запрещенного РДК, готовившиеся к новому нападению на Белгородскую область», – сказал Лебедев.

Он отметил, что среди ликвидированных военных могли быть и иностранные летчики, находившиеся в Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

На прошлой неделе Федеральная служба безопасности России задержала семерых жителей Москвы, которые, по данным ведомства, собирались создать ячейку «Русского добровольческого корпуса» на территории столицы.

За день до этого в Белгородской области задержали мужчину, подозреваемого в работе на РДК. У мужчины нашли взрывное устройство, которое он, по предположению следствия, планировал взорвать в месте дислокации российских военных.

Ранее ФСБ опубликовала видео самоподрыва пособника РДК при задержании в Самарской области.