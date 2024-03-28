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Представительство ДНР сообщило о ракетном ударе ВСУ по республике

СЦКК: украинские войска в ночь на четверг выпустили ракету в сторону ДНР

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Evgeniy Maloletka/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Согласно сообщению СЦКК, после полуночи 28 марта был зафиксирован обстрел со стороны населенного пункта Константиновка в сторону Углегорска. Украинские войска выпустили одну ракету из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

До этого военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявлял, что ВСУ перебрасывают под Часов Яр в ДНР личные резервы командования сухопутных войск для улучшения ситуации на поле боя.

27 марта сообщалось, что в Херсонской области на Кинбурнской косе российские военнослужащие сбили дрон-камикадзе с новым натовским боеприпасом.

19 марта глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что Вооруженные силы России продвигаются почти по всей линии фронта в республике.

Ранее советник Пушилина высказался о создании санитарной зоны на Украине.

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