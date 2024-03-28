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Российские бойцы уничтожили под Угледаром группы ВСУ при попытке ротации

Кимаковский: ВС РФ уничтожили под Угледаром две группы ВСУ при попытке ротации

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Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили две группы украинских войск при попытке ротации под Угледаром в Донецкой народной республике. Об этом сообщил ТАСС советник главы республики Игорь Кимаковский.

По его словам, украинских военнослужащих обнаружили при помощи средств объективного контроля. Выяснилось, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались смениться на двух грузовиках.

Огонь на поражение велся из противотанковых ракетных комплексов, заключил Кимаковский.

До этого Politico со ссылкой на бывшего высокопоставленного полевого командира ВСУ написало, что Украине не хватает мин для строительства новых оборонительных рубежей и военнослужащих для защиты этих позиций. Агентство отмечает, что оппозиция в Киеве подвергает критике ВСУ и местные власти, которые недостаточно быстро и качественно возводят укрепления на фоне потенциального наступления ВС РФ.

Ранее ВСУ сравнили свои укрепления с Великой Китайской стеной.

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