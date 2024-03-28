В ФСБ назвали число выявленных подпольных оружейников в РФ с начала года

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ совместно с Министерством внутренних дел (МВД) и Росгвардией с начала года выявила 34 черных оружейника и 28 подпольных оружейных мастерских в 48 регионах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Согласно сообщению ЦОС ФСБ, из незаконного оборота изъяты 562 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. В их числе 74 пулемета, 88 автоматов, 156 пистолетов-пулеметов, 136 винтовок, карабинов и ружей, 108 пистолетов и револьверов, а также 11 гранатометов и огнеметов.

Кроме того, силовые структуры изъяли 45 противотанковых и противопехотных мин, более 30 кг взрывчатки и более 80 000 патронов различного калибра. В ЦОС уточнили, что была прекращена деятельность 28 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

В октябре 2023 года сообщалось, что сотрудники ФСБ с августа по сентябрь 2023 года накрыли 42 подпольные оружейные мастерские, где работали около 119 жителей из 38 субъектов России.

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