Военный врач перехватил управление танком и помешал прорыву ВСУ

Военный врач с позывным «Велес» смог перехватить управление танком и помешать прорыву Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции. О подвиге российского военнослужащего сообщила пресс-служба Министерства обороны России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что украинские солдаты пытались прорваться к населенному пункту Козинка в Белгородской области.

«Военный врач занял место командира танка, вел огонь прямой наводкой по штурмовым подразделениям противника и корректировал крупнокалиберную артиллерию», — отметили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны РФ подчеркнули, что подразделения Украины в результате столкновения с российскими войсками отступили и при этом понесли большие потери.

До этого в Министерстве обороны России сообщили, что в Белгородской области пресекли атаку со стороны Украины, были сбиты 18 реактивных снарядов РСЗО Vampire.

Ранее росгвардейцы помогли уничтожить обстреливавшую Белгород РСЗО Vampire.