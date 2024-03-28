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В СБУ заявили о невозможности восстановить уничтоженные объекты на Украине

Экс-полковник СБУ Стариков: Украина не восстановит уничтоженные объекты

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Yevhen Titov/AP

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что Украине будет крайне сложно восстановить уничтоженные в ходе ударов России объекты и оборудование. Своим мнением он поделился в эфире YouTube-канала «Да, это так».

«Говорят: «Вот, мы быстро восстановим (уничтоженные объекты. — «Газета.Ru»)». А как ты можешь восстановить, если все оборудование <…> выпускалось только в бывшем Советском Союзе», — задался вопросом Стариков.

Полковник считает, что западные поставки не помогут Киеву восстановиться после российских ударов, поскольку импортное оборудование плохо совместимо с советскими системами. При этом, по его словам, производство деталей советского образца потребует от промышленности Украины значительных усилий.

До этого политолог Константин Бондаренко заявлял, что удары Вооруженных сил России по стратегическим объектам на Украине привели к серьезным последствиям, в связи с чем руководство в Киеве ищет средства на восстановление ключевых предприятий.

22 марта по энергетической инфраструктуре Украины был нанесен массированный удар. Девять регионов страны атаковали 63 дрона и 88 ракет. Под ударом оказались гидросооружения и дамба ДнепроГЭС в Запорожской области, там возник пожар. Харьков почти полностью остался без электричества.

Ранее на Украине заявили о выходе из строя ключевых предприятий после ударов ВС РФ.

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