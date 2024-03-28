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Российские военные подбили американский танк Abrams под Авдеевкой

Российские военные подбили американский танк Abrams на Авдеевском направлении

Российские военнослужащие во время наступления в зоне специальной военной операции (СВО) уничтожили танк Abrams американского производства на Авдеевском направлении. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, ссылаясь на своего советника Сергея Лежнева.

Боевую машину подбили в районе Бердычей во время наступления группировки войск «Центр». Лежнев отмечает, что власти российских регионов с первых дней специальной военной операции взаимодействуют с российскими солдатами.

Например, власти Орловской области побывали в гостях у 3-й гвардейской бригады и передали военным бронированный автомобиль.

До этого боец российской армии с позывным «Вескер» заявлял, что американский танк M1 Abrams уязвим перед снарядами, которые выпускает безоткатный гранатомет СПГ-9 «Копье».

20 марта министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала 2024 года российские военные уничтожили в общей сложности 9 танков Abrams и Leopard.

Ранее экс-разведчик США заявил, что танки Abrams использовались на Украине неправильно.

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