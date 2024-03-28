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На правом берегу Днепра уничтожили блиндаж с артиллерийским расчетом ВСУ

Минобороны: российские артиллеристы подбили гаубицу и блиндаж ВСУ

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Артиллеристы российской группировки войск «Днепр» уничтожили на правом берегу Днепра блиндаж, в котором укрывался артиллерийский расчет ВСУ. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает РИА Новости.

Огонь велся из 152-миллиметровых гаубиц «Гиацинт-Б» при корректировке расчетами беспилотников Воздушно-десантных войск. Артиллеристы работали с закрытых огневых позиций на дальности до 20 километров.

Артиллерист с позывным «Татарин» рассказал, что первым выстрелом на стороне противника была поражена гаубица, а затем, когда оставшийся расчет переместился в блиндаж, по нему тоже был произведен удачный выстрел.

«Это очень важная цель», — пояснил «Татарин».

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