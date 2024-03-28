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Солдат ВСУ заставляют удерживать Новомихайловку, угрожая расправой над родными

ТАСС: ВСУ удерживают Новомихайловку под угрозой расправы над родственниками

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Украинские военнослужащие в Новомихайловке вынуждены держать оборону под угрозой расправы над родственниками. Об этом сообщил командир взвода группировки войск «Восток» с позывным «Белый», пишет ТАСС.

«Они держат позиции до последнего. В эфире [по радиосвязи] мы слышали, как их командиры угрожали, что вырежут их семьи, что знают, где живут родственники, позиции оставлять категорически запрещено», — сказал боец.

Он добавил, что ВСУ используют на этом участке фронта кассетные боеприпасы западного производства, а также гранаты производства Болгарии, Польши, США и других стран НАТО.

ВСУ готовились к защите Новомихайловке, в то время как ВС России удалось продавить оборону противника, установив российский флаг в центре населенного пункта, добавил «Белый».

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что ВСУ на передовой находятся в стагнации без ясного понимания сценариев дальнейшего развития событий.

По его словам, из-за недостатка ресурсов украинские силы не могут вести «эффективных наступательных действий» даже на тактическом уровне, а боевые действия сводятся к исключительно оборонительным операциям на фоне медленных поставок боеприпасов со стороны стран-союзников.

Ранее в России высмеяли подготовку ВСУ польской армией.

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