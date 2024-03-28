В Харькове и Днепропетровске произошли новые взрывы

Третий и четвертый взрывы за ночь произошли в Харькове, также звук взрыва был слышен в Днепропетровске. Эту информацию сообщил украинский телеканал «Общественное».

Первый взрыв в городе прозвучал после того, как в Харьковской области в 00:26 мск объявили воздушную тревогу.

«Второй взрыв в Харькове», — обновилась информация в Telegram-канале.

Позднее «Общественное» написало о третьем и четвертом взрывах в Харькове. Также сообщалось, что Харьков остался без света после удара по стратегическим объектам.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киевской области повреждения получило оборудование электросетей.