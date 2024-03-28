В Днепре были слышны звуки взрывов

В городе Днепре (ранее — Днепропетровск) произошли взрывы. Об этом написало издание «Общественное».

Других подробностей не приводится. В регионе действует воздушная тревога.

До этого сообщалось, что Харьков остался без света после удара по стратегическим объектам.

Накануне в коммунальном предприятии «Харьковские тепловые сети» предупредили, что Харькову катастрофически не хватает электрической мощности. Компания призвала граждан минимизировать пользование электрическими бойлерами. Отмечается, что аварийные службы восстанавливают услугу подачи горячей воды, но остались дома, в которых не удалось восстановить водоснабжение.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киевской области повреждения получило оборудование электросетей.