Командира Еврокорпуса Ярослава Громадзиньского убрали с поста из-за организованной в отношении него проверки службой военной контрразведки. Об этом сообщили в министерстве обороны Польши, передает РИА Новости.

«Служба военной контрразведки инициировала контрольное производство по проверке в области безопасности информации в отношении генерала Ярослава Громадзиньского в связи с получением новой информации об офицере», — следует из сообщения.

Министерство обороны Польши при этом не приводит подробности проверки Громадзиньского.

До этого в оперативном командовании Вооруженных сил Польши сообщили, что в стране внезапно скончался бригадный генерал Адам Марчак. По информации оперативного командования, смерть офицера наступила по естественным причинам во время его свободного времени.

27 марта в Польше обвинили премьера Туска в госперевороте и пригрозили пожизненным заключением. Лидер бывшей правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский полагает, что происходящее в Польше служит интересам других стран с целью воссоздания немецко-российской системы, в которой польское государство станет серой зоной.

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