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В Харькове произошел взрыв

«Общественное»: в Харькове произошел взрыв

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Shutterstock/Wirestock Creators

В ночь на четверг в Харькове прозвучал взрыв. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Харькове — взрыв», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Общественного».

В Харьковской области с 00:26 по московскому времени звучит сигнал воздушной тревоги.

27 марта сообщалось, что в подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские войска нанесли групповой удар по центрам принятия решений ВСУ, объектам Службы безопасности Украины (СБУ), предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, а также по местам дислокации украинских военных и иностранных наемников.

До этого сообщалось, что российские военные в ночь на 21 марта нанесли массированный ракетный удар «Кинжалами» по нескольким центрам принятия решений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Сумской области произошел взрыв.

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