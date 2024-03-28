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При поездке в Торжок Путину рассказали о противотанковой ракете «Хризантема»

В Торжке Путину показали ракету «Хризантема», способную отрывать башни танкам

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин посетил авиабазу, расположенную в городе Торжке Тверской области. Во время визита представитель армейской авиации рассказал ему об особенностях применения противотанковых ракетных комплексов «Хризантема», сообщает РИА Новости.

Вертолетчик объяснил главе государства, что у ракет «Хризантема» имеется боеголовка с боевой частью повышенной мощности. При попадании ее в танк у танка отрывает башню, что было многократно проверено на практике в зоне СВО и запечатлено на видео.

Противотанковая управляемая ракета «Хризантема» принята на вооружение в 2005 году. Дальность ее полета — 10 километров.

27 марта президент России Владимир Путин совершил первую после выборов региональную поездку, приехав в Торжок в Тверской области. Глава государства осмотрел экспозицию музея, ознакомился с коллекцией берестяных грамот и другими экспонатами.

Ранее журналист назвал главное российское оружие против танков Abrams.

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